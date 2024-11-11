С вечера 10 ноября ВС ВСУ сбили 39 вражеских беспилотников из 74-х

С 20.00 10 ноября противник атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из временно оккупированной территории Запорожской области, 74 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа из районов Курска, Приморско-Ахтарска, Орла, Брянска РФ.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

«По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 39-ти БпЛА противника в Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Запорожской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях. 30 вражеских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, ещё 3 российских БпЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси и временно оккупированной территории», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что с 20 часов вечера 9 ноября противник атаковал Украину рекордным количеством БпЛА -145.

Инфографика: Командование ВС ВСУ/Facebook

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