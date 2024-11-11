992 дня войны: боевые потери врага составили 710 тысяч солдат

С 24 февраля 2022 по 11 ноября 2024 годов боевые потери противника составили около 710 660 человек (+1770 за последние сутки).

Об этом утром11 ноября сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что за время с начала вторжения в Украину Силы обороны также уничтожили танков — 9253 (+4), вражеских боевых бронированных машин ‒ 18766 (+40 за последние сутки), артиллерийских систем – 20314 (+34), РСЗО – 1245, средств ПВО ‒ 996, самолётов – 369, вертолётов – 329, БпЛА оперативно-тактического уровня – 18676 (+57), крылатых ракет ‒ 2636, корабли/катера ‒ 28, подлодки — 1, автомобильной техники и автоцистерн – 28802 (+119), специальной техники ‒ 3620 (+16).

Одесса News информировала, что, по словам Президента Украины Владимира Зеленского в июле 2024 года, «разница между убитыми и ранеными у нас с россиянами очень большая. Если у нас один убитый на шесть-восемь раненых, то у них каждый второй-третий».

Одесса News также сообщала, что Зеленский в сентябре 2024 года назвал ложью опубликованные данные The Wall Street Journal о якобы 80 тысячах погибших украинских военнослужащих в войне против страны-агрессора РФ: «80 тысяч? Это ложь. Реальная цифра намного меньше, чем та, что была опубликована. Значительно», – отметил Зеленский.

В Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в настоящее время в розыске находятся около 49 тысяч украинцев.

По результатам репатриационных мероприятий в ноябре 2024 года в Украину вернули тела 563 павших украинских военнослужащих.

Инфографика и фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy