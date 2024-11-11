Трамп провёл телефонный разговор с Путиным

Новоизбранный президент США Дональд Трамп 7 ноября провёл телефонный разговор с лидером Кремля Владимиром Путиным, в ходе которого они обсудили полномасштабную российскую агрессию против Украины.

Об этом 10 ноября написала The Washington Post со ссылкой на источники.

Это был первый телефонный разговор между ними после победы Трампа на президентских выборах в США 5 ноября.

Во время звонка Трамп посоветовал Путину не эскалировать войну против Украины и напомнил ему о значительном военном присутствии США в Европе, рассказал собеседник WP.

По словам источников СМИ, Трамп и Путин обсудили вопрос установления мира на европейском континенте. В частности, Трамп выразил заинтересованность в последующих разговорах, чтобы обсудить «скорейшее решение войны в Украине», добавили они.

Правительство Украины предупредили о разговоре Путина и Трампа, в Киеве не возражали против него, рассказали собеседники WP.

Однако, в МИД Украины опровергли сообщения о том, что Киев якобы был заранее проинформирован об этом телефонном разговоре. Спикер украинского МИД Георгий Тихий назвал эту информацию несоответствующей действительности.

Одесса News информировала, что Трамп в ходе президентской кампании неоднократно заявлял, что немедленно положит конец полномасштабной российской агрессии против Украины, хотя и не раскрыл подробностей, как он планирует это сделать. 7 ноября Президент Украины Владимир Зеленский поздравил по телефону Дональда Трампа с победой на очередных выборах президента Соединённых Штатов.

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