Вікторія Мотрічко перемогла в США монгольського шашкіста

У Гантингтоні (штат Нью-Йорк) продовжується XII турнір з шашок US OPEN 2024 Kolman Turiy Memorial, в якому бере участь міжнародний гросмейстер, заслужений майстер спорту України, чемпіонка світу з шашок Вікторія Мотрічко.

Нашому кореспонденту вдалося сконтактувати з одеситкою та розпитати її про черговий змагальний день.

Вікторія повідомила про свою чергову перемогу — над 26-річним монгольським спортсменом Мунджином Батарсухом, чемпіоном Азії 2019 року. Тепер у Вікторії 11 балів. Вона продовжує лідерство у турнірі.

Сьогодні Вікторія гратиме проти найбільш рейтингового шашкіста Івана Трофімова, міжнародного гросмейстера із Санкт-Петербурга, який після початку війни емігрував до Каліфорнії. У нього 9 очок.

Одесса News інформувала, що у вільний від ігор час Вікторія Мотрічко здійснює прогулянки містом, грає в теніс, бадмінтон, плаває на каяках, відвідує місцевий пляж.

Фото: Вікторія Мотрічко

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