Измаильский селекционер зарегистрировал новый сорт гигантского грецкого ореха

В Измаиле известный селекционер, член Украинской ореховой ассоциации Александр Пономаренко прогрессивно сочетает многовекторность ореховых направлений: отработанная годами технология прививок грецкого ореха на лапине (растение семейства ореховых), практически без аналогов в мире, селекционные успехи по созданию крупноплодных сортов орехов грецкого и фундука.

Об этом рассказал президент ВОО «Украинская ореховая ассоциация» Геннадий Юдин.

«Недавно зарегистрирован в государственном реестре новейший сорт грецкого ореха «АЛЕКС». Это уже третий сорт грецкого ореха, зарегистрированного Александром Пономаренко в госреестре. А вообще Александр Константинович имеет четыре авторских сорта. Самый первый, зарегистрированный в 2015 году, был сорт ореха грецкого «ИНТР», затем сорт ореха грецкого «СЭР МАДЖЕСТИК» (2018 г.), далее сорт фундука «Гигант Бессарабии» (2022 г.), сейчас – сорт грецкого ореха «Алекс» (2024 год), — говорится в сообщении.

«Без всякого преувеличения школой новаторского опыта и инновационного мастерства можно охарактеризовать работу Александра Пономаренко. Более десяти лет Александр Константинович занимался кропотливой селекционной работой по созданию крупноплодного сорта грецкого ореха «ИНТР». Сорт получился действительно уникальный – помимо крупноплодия он имеет чрезвычайно редкое качество среди орехов – апомиксис (самостоятельное опыление самого себя).

Новый сорт — «АЛЕКС» — уже через два года даёт такой урожай орехов, что значительную часть их приходится раньше искусственно собирать, чтобы не перегрузить молодое дерево. Селекционное усовершенствование сорта позволило не только увеличить его размеры, но и изменить структуру. У ореха «ИНТР» толстый перикарпий, а у новейшего ореха «АЛЕКС» перикарпий тонкий, дополнительно увеличивающий его и так гигантские размеры.

Направление выращивания крупноплодных орехов селекционер выбрал не случайно. Крупноплодные орехи имеют устойчивую популярность особенно в Европе в канун Рождественских праздников, когда крупные по размерам орехи иногда продаются даже поштучно.

На мировой выставке SEAL в Париже Украинская ореховая ассоциация представила крупноплодные орехи Пономаренко сорта «ИНТР», которые поразили даже видавших виды орешников со всего мира.

По показателям хозяйственной пригодности, предоставленным при регистрации, сорт «АЛЕКС» явно превзошёл своего отца (сорт “ИНТР”): средняя урожайность – 4,1 т/га, выход ядра – 52%, наступление съёмочной спелости – 155 суток. Зимостойкость, балл (1-9) – 8, засухоустойчивость, балл (1-9) – 8.

Сейчас продолжается изучение полезных качеств нового орехового великана, его диетические свойства. В научном подтверждении требуется исключительная особенность сорта «АЛЕКС» уменьшать сахар в крови человека.

Одесса News информировала о деятельности предприятия «Дунайский аграрий», выращивающего квадратные арбузы.

Фото: Геннадий Юдин/Facebook

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