Министерство инфраструктуры улучшает экспортную логистику Одесского региона.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ведомства.

Отмечается продолжение ремонта моста через канал Кофа на автодороге Т-16-07 Измаил-Килия-Вилково. Благодаря установке нового сооружения сократится маршрут до Измаила, особенно жителей города Килия. Пока им приходится ехать в объезд по автодороге М-15 Одесса – Рени (на Бухарест).

Кроме того, важность моста через канал Кофа заключается в соединении Измаильского и Килийского портов.

Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины планирует закончить ремонтные работы до конца 2024 года, — говорится в сообщении.

Для справки. Старый мост через канал Кофа был построен в 60-е годы прошлого столетия. В 2021 году из-за аварийного состояния его перекрыли для движения всех видов автотранспорта. Ремонт сооружения предусматривает комплексное восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик, новое дорожное покрытие, подходы и съезды, организацию водоотвода и укрепление обочины.

Одесса News информировала, что в рамках оказания гуманитарной помощи в 2023 году власти Чехии передали Украине две тяжёлые мостовые конструкции.

Фото: Мининфраструктуры/Facebook

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