Денису Шмыгалю в Одесской области показали квадратный арбуз

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Одесскую область 21 июля ознакомился с деятельностью предприятия «Дунайский аграрий».

Как сообщает сайт Кабмина, специализируется предприятие на выращивании органических овощей, фруктов, зерновых культур и продуктов животного происхождения.

Премьер-министр рассказал о правительственной программе «еРобота», что, среди прочего, призвана оказать безвозвратную денежную помощь на развитие переработки и создание новых садов и теплиц.

«Программа «еРабота» является частью нашей новой экономической политики, направленной на поддержку собственных производителей и перерабатывающей отрасли. Мы хотим, чтобы украинские предприятия здесь, в Украине, создавали новые рабочие места, наращивали производство и генерировали добавленную стоимость. Когда мы разрабатывали программу, ориентировались именно на такие хозяйства», — отметил Денис Шмыгаль.

Глава ООО «Дунайский аграрий» рассказал Премьер-министру, что уже подал заявки для получения грантов на сад и теплицу. Также в предприятии сообщили, что в штате есть внутри перемещённые лица, на покрытие зарплаты которых агропредприятие получает компенсацию от государства в размере 6,5 тыс. грн.

Премьер-министр подчеркнул, что Правительство будет сопровождать и наблюдать, как будет проходить дальнейшая организация подобных проектов. Он заверил в дальнейшей поддержке и развитии таких правительственных инициатив.

Как сообщала Одесса News, 21 июля Денис Шмыгаль ознакомился с работой Измаильского и Ренийского морских торговых портов, а также с условиями размещения внутренне перемещённых лиц в Измаильском городском центре социально-психологической реабилитации детей.

Фото: Кабмин

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