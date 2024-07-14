Воздушное командование «Юг» сообщило об обстреле Одесской области «Искандером»

По информации Воздушного командования «Юг», 13 июля российские оккупационные войска атаковали Одесскую область баллистической ракетой, вероятно, «Искандер-М».

Это сообщение опубликовано в Facebook.

Отмечается, что ракета выпущена с территории временно оккупированного Крыма.

«В результате возникло возгорание сухой травы на открытой местности. Под вражеским прицелом снова рекреационная и прибрежная зоны», — говорится в сообщении.

По данным Воздушного командования, в течение дня 13 июля противовоздушной обороной юга Украины уничтожены два разведывательных беспилотника «Орлан-10».

Одесса News информировала, что в ночь на 11 июля 2024 года противовоздушной обороной юга Украины уничтожен 1 ударный беспилотник «Shahed-136/131».

Инфографика: ВС ВСУ/Facebook

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