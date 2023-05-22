Российские оккупанты обесточили Запорожскую атомную электростанцию, которая временно находится под их контролем.

Об этом 22 мая в Telegram сообщила пресс-служба «Энергоатома».

«В результате террористического обстрела со стороны рашистов 22 мая утром в 5.26 отключилась последняя высоковольтная линия электропередачи Днепровская 750кВ, от которой питала собственные потребности временно оккупированная Запорожская АЭС», – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что это уже седьмой случай с начала оккупации украинской станции, когда ЗАЭС переходит в режим блэкаута.

«После потери внешнего питания, жизненно необходимого для работы насосов охлаждения ядерного топлива в бассейнах выдержки и ядерных реакторах энергоблоков, в автоматическом режиме включились все дизель-генераторы АЭС. Запаса горючего для них хватит на 10 суток. Обратный отсчёт начался. В случае невозможности возобновить внешнее питание станции в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира», – отметили в «Энергоатоме».

В компании добавили, что оккупация станции страной-агрессором РФ «постоянно приближает ЗАЭС к непоправимому», и призвали международное сообщество способствовать выводу российских захватчиков с территории станции.

Как сообщала Одесса News, ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию неоднократно полностью отключали от энергосети.

В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.

Президент Украины заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, «мир остаётся на грани радиационной катастрофы».

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призывает к созданию зоны ядерной безопасности вокруг захваченной ЗАЭС.

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