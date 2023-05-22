Нацбанк презентовал памятную монету «Силы поддержки ВСУ»

В Национальном банке презентовали ролик из 25 оборотных памятных монет «Силы поддержки Вооружённых Сил Украины».

Об этом сообщает НБУ.

Монета посвящена отдельному роду сил Вооружённых сил Украины — Силам поддержки, на который возлагается оперативное обеспечение инженерной поддержки, радиационной, химической и биологической защиты, топографического и гидрометеорологического обеспечения войск.

Отмечается, что в каждый ролик, упакованный в тематически стилизованный сувенирный пакет, входит 25 монет номиналом 10 гривен. Объявленный тираж составляет 20 тысяч штук.

На выпущенной монете изображены эмблема и лозунг Сил поддержки ВСУ: «Всегда рядом». Аверс монеты – идентичный с аверсом оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года, на нём в центре в обрамлении древнерусского орнамента изображён номинал монеты, год чеканки и герб Украины.

Отмечается, что, как и все другие оборотные монеты Украины, монета «Силы поддержки Вооружённых Сил Украины» обязательна к приёму по её номиналу для всех видов наличных платежей. Реализация таких монет как нумизматической продукции банками-дистрибьюторами не будет осуществляться.

НБУ будет подкреплять оборотными памятными монетами банки для последующей выдачи их клиентам. Приниматься эти монеты от клиентов также будут в качестве обычных оборотных монет номиналом 10 гривен. Постепенно в наличное обращение будет введено около 10 млн таких оборотных памятных монет.

В то же время, часть тиража 20 тысяч — будет сформирована в специально оформленные ролики для реализации с 25 мая 2023 г. в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка и банками-дистрибьюторами (АО АБ «УКРГАЗБАНК», АО «АБ «РАДАБАНК», АО «ТАСКОМБАНК», АО КБ «ПриватБанк») как сувенирная продукция.

Кроме того, глава НБУ Андрей Пышный во время презентации этой монеты, сказал о планах выпустить еще две оборотные памятные монеты, посвящённые Вооружённым силам.

«Сегодня мы презентуем не последнюю оборотную памятную монету, которую Национальный банк будет выпускать в этом году. Мы планируем по меньшей мере ещё два выпуска. Мы продолжим благодарить Вооружённые силы за то, что они делают. Это тот небольшой вклад, который мы можем внести», — сказал Пышный.

Будущие монеты планируют посвятить силам ПВО и командованию Объединённых сил.

Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года Национальный банк Украины решил использовать памятные монеты специальных выпусков серии «Вооружённые Силы Украины» номиналом 10 гривен во время наличных расчётов в качестве оборотных монет.

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