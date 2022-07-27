Коллекционные монеты, посвящённые ВСУ, теперь можно получить на сдачи

Национальный банк Украины решил использовать памятные монеты специальных выпусков серии «Вооружённые Силы Украины» номиналом 10 гривен во время наличных расчётов в качестве оборотных монет.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Такое решение НБУ принял, учитывая многочисленные пожелания граждан относительно свободного обращения и повышения доступности таких монет, а также чтобы подчеркнуть ключевую роль Вооружённых Сил Украины в защите независимости нашего государства.

Все памятные монеты специальных выпусков будут передаваться банкам и СIТ-компаниям для последующей выдачи клиентам и/или приёма от клиентов в качестве обычных оборотных монет номиналом 10 гривен. Реализация таких монет как нумизматической продукции банками-дистрибьюторами осуществляться не будет.

В частности, сейчас речь идёт о таких памятных монетах:

Силы специальных операций Вооружённых Сил Украины;

Военно-морские Силы Вооружённых сил Украины;

Сухопутные войска Вооружённых сил Украины;

Вооружённые Силы Украины;

Десантно-штурмовые войска Вооружённых сил Украины;

Государственная пограничная служба Украины;

День памяти павших защитников Украины;

Воздушные Силы Вооружённых сил Украины;

Участникам боевых действий на территории других государств;

КрАЗ-6322 “Солдат”;

На страже жизни (посвящается военным медикам);

100-летие создания Украинского военно-морского флота;

День украинского добровольца;

Защитникам Донецкого аэропорта.

Эту серию памятных монет специального выпуска Национальный банк открыл в 2018 году. Она уже насчитывает 14 памятных монет, первой из которых стала монета, посвящённая защитникам Донецкого аэропорта. Каждая из монет должна была быть выпущена миллионным тиражом.

Национальный банк имеет около 5,5 млн штук таких монет для подкрепления банков и СIТ-компаний для возможности кассового обслуживания ими клиентов. В будущем НБУ планирует расширять тиражи и количество серий оборотных памятных монет и выпускать их в обращение несколько раз в год в соответствии с международной практикой.

Как и все другие монеты Украины, эти монеты будут обязательны к приёму без каких-либо ограничений по их номиналу для всех видов платежей, а также для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для денежных переводов.

Памятные монеты специальных выпусков из серии «Вооруженные Силы Украины» имеют номинал 10 гривен и изготовлены из недрагоценного сплава на основе цинка с никелем. Категория качества чеканки – «анциркулейтед», масса – 12,4 г, диаметр – 30,0 мм. Группа монет – рифлёная. Тираж каждой монеты – 1 000 000 шт.

А для нумизматов Нацбанк с 27 июля выпустил набор из девяти памятных монет специальных выпусков серии “ВСУ” 2018–2020 годов выпуска тиражом 15 000 штук.

Стоимость такого набора составляет 284 гривни.

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