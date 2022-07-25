Нацбанк выпустил новую монету военной тематики

В Украине введена в обращение новая памятная монета, которая продолжает серию «Вооружённые Силы Украины» и посвящена Силам специальных операций ВСУ.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

На аверсе монеты изображена эмблема Сил специальных операций ВСУ, а на реверсе – символическая композиция: на фоне абриса образа Святослава Храброго с мечом и щитом изображен боец Сил спецопераций ВСУ.

У монеты номинал 10 гривен. Изготовлена ​​из сплава на основе цинка с никелевым покрытием.

Её тираж – 1 000 000 штук (в том числе 500 000 – в 2022 году).

Работа над дизайном монеты осуществлялась в сотрудничестве с представителями Сил спецопераций.

Эта памятная монета – 14-я в серии «Вооружённые Силы Украины». Ранее выпускались монеты, посвящённые, в частности, ВМС ВСУ, Госпогранслужбе Украины и другие.

Приобрести памятные монеты можно будет в банках-дистрибьюторах по продаже памятных монет и сувенирной продукции: АО АБ «Укргазбанк», АО «АБ «РАДАБАНК», АО «ТАСКОМБАНК», АО КБ «ПриватБанк». По информации Укргазбанка, все выпущенные монеты можно приобрести в Киеве, а в региональных отделениях этого банка монеты появятся в августе.

Как сообщала Одесса News, НБУ обновил план выпуска памятных и инвестиционных монет, а также сувенирной продукции на 2022 год. С 28 июля Нацбанк вводит в обращение памятную монету “Елизавета Ярославна” из серии “Выдающиеся личности Украины” номиналом 2 гривни из нейзильбера тиражом 30 000 шт.

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