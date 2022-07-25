Одесская теннисистка Элина Свитолина встретилась с польским Президентом

Украинская теннисистка приняла участие во Втором саммите первых леди и джентльменов по приглашению первой леди Елены Зеленской, где встретилась с первой леди Польши Агатой Корнгаузер-Дудой и президентом Анджеем Дудой.

Об этом Элина Свитолина рассказала на своей странице в Facebook.

«Я хочу поблагодарить Елену Зеленскую за приглашение принять участие во Втором саммите первых леди и джентльменов и возможность обратиться к вам. Я рада быть сегодня в Кракове с настоящими друзьями Украины – первой леди Польши Агатой Корнгаузер-Дудой и президентом Анджеем Дудой», – написала одесская теннисистка.

Она отметила, что украинцы сплочены, как никогда, а партнёры должны не переставать помогать нам в борьбе за свою независимость.

«Вот уже 150 дней мы сплочены, как никогда, и каждый прилагает усилия на своём фронте. Моя семья сегодня – это вся Украина. Но я знаю, что во время войны мы нашли настоящие семьи по всему миру. Поэтому я обращаюсь к вам.

Ради жизни каждого украинца, а это ценнее всего, не переставать говорить, не переставать делать и не переставать помогать. Мы, как и наши воины, должны воевать каждый день, потому что война не закончилась … Чтобы взошло украинское солнце, нужно вместе победить тьму», — написала Свитолина.

Кстати. 23 июля в польском Кракове состоялся благотворительный теннисный турнир, средства от которого передадут в поддержку Украины, страдающей от российской агрессии. Судьёй на вышке была Элина Свитолина, которая в настоящее время не выступает на теннисных кортах из-за беременности, сообщает портал «Большой теннис Украины«.

По состоянию на 25 июля, Свитолина продолжает оставаться первой «ракеткой» Украины (43-е место в мировом рейтинге), несмотря на то, что с марта не выступает на теннисных турнирах. Другая одесситка — Даяна Ястремская — на 77-м месте рейтинга, а Екатерина Байндль (Козлова) — на 190-м.

Как сообщала Одесса News, Элина Свитолина, оставив спорт, стала послом президентского фонда UNITED24 и представляет интересы Украины в мире на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину.

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