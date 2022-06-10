Одесская теннисистка Свитолина оставила спорт и занялась благотворительностью

Теннисистка из Одессы Элина Свитолина прокомментировала начало своей работы в качестве амбассадора платформы United24.

Как сообщает Большой теннис Украины, по словам Свитолиной в настоящий момент все её усилия направлены на помощь своей стране.

«Сейчас все мои усилия направлены на благотворительный фонд и на то, как я могу помочь Украине, — сказала Элина Свитолина. — Вновь брать ракетку в руки мне не хочется. Как только началась война, для меня было очень тяжело выходить на корт и выступать, видя через что проходят все украинцы и те люди, которые защищают нашу страну. У меня большая мотивация помогать и пытаться что-то сделать для Украины, которая дала мне очень много. Благодаря платформе United24 мы будем пытаться собирать средства, чтобы помогать Украине. Это самая главная задача для нас с Андреем Шевченко. Будем делать всё возможное, чтобы мир не забывал о войне, чтобы было как можно больше внимания к Украине. Для сбора средств у нас запланированы 5-6 мероприятий до конца года. Это благотворительные матчи, аукционы, разные встречи со спонсорами».

На данный момент известно, что в рамках благотворительной инициативы United24 уже собрано около $55 миллионов. Инициатива охватывает три направления: оборона и разминирование, медицинская помощь, а также восстановление Украины.

«После того, как будут собраны средства, определим, какое из направлений United24 будет самым «горячим». Всё будет зависит от того, в каком состоянии будет находиться Украина и что будет нужнее всего. Мы будем на это ориентироваться, чтобы приобретать именно то, что необходимо. Если бы я могла выбирать, то для меня лично важны такие направления, как медицина и помощь детям», — отметила теннисистка.

Для справки. 17 мая Президент Владимир Зеленский подписал указ об инициативе создания национального бренда United24 для объединения усилий международных партнёров в поддержке Украины.

Как сообщала Одесса News, Элина Свитолина сейчас занимает 37-е место в мировом рейтинге и уже не является первой «ракеткой» Украины. 15 мая она объявила о своей беременности.

Фото: btu.org.

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