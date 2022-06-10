Борис Джонсон потрясён смертными приговорами «ДНР» своим согражданам

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потрясён смертными приговорами, вынесенными военнослужащим Эйдену Эслину и Шону Пиннеру в оккупированном Россией Донецке, и приказал министрам сделать «всё, что в их силах», чтобы добиться освобождения.

Об этом сообщает ГОРДОН, ссылаясь на выступление спикера Премьера на брифинге 10 июня, о чём написало издание The Guardian.

«Он внимательно следит за этим делом и попросил министров сделать всё, что в их силах, чтобы вернуть наших людей к семьям как можно быстрее», – сказал он.

По мнению Джонсона, которое озвучил пресс-секретарь, Эспин и Пиннер получили защиту в соответствии с Женевской конвенцией как военнослужащие Вооружённых сил Украины.

Представитель Джонсона проинформировал, что официальный Лондон находится в контакте с украинскими официальными лицами.

На вопрос, будет ли Великобритания говорить с Москвой по этому поводу, он ответил, что «у нас нет регулярного взаимодействия с россиянами».

Сегодня же министр иностранных дел Лиз Трасс написала в Twitter, что в разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой они определили так называемый приговор как вопиющее нарушение Женевской конвенции.

«В беседе с главой украинского МИД Кулебой обсудили усилия по освобождению военнопленных, удерживаемых российскими марионетками. Решение против них является вопиющим нарушением Женевской конвенции. Великобритания продолжает поддерживать Украину против варварского вторжения Путина», – говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, так называемый «суд» террористической организации «ДНР» 9 июня приговорил Аслина, Пиннера и марокканца Саадуна Брагима к смертной казни за участие в войне на стороне Украины. В частности, их признали виновными «в наёмничестве и совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя «ДНР».

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс категорически осудила смертный приговор двум британским военнопленным, задержанным «российскими марионетками» на Донбассе.

В МИД Украины заявили, что правительство продолжит прилагать максимальные усилия для освобождения всех защитников страны, в том числе граждан других государств, воюющих в составе ВСУ.

Украина начала досудебное расследование по факту вынесения так называемым «судом ДНР» в Донецке смертного приговора двум пленным гражданам Великобритании и гражданину Марокко.

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