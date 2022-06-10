Четверо жителей Одесской области ждут суда за разбойное нападение на беженцев

Прокуроры Измаильской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении четырёх жителей Измаильского района Одесской области, подозреваемых в разбойном нападении на беженцев, совершённом в условиях военного положения, незаконном завладении транспортным средством и незаконном обращении с огнестрельным оружием.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, обвиняемые с целью наживы, в период военного положения, напали на двух переселенцев из Николаева, находившихся в автомобиле, припаркованном на одной из улиц Измаила. Угрожая пострадавшим огнестрельным оружием, они вытащили их из салона авто, повалили на землю и начали наносить удары прикладом, а также ногами по голове и другим частям тела, требуя передать им средства и ценные вещи.

«Запугивая применением оружия, подозреваемые присвоили деньги и ценные вещи потерпевших на общую сумму почти 750 000 грн и скрылись с места преступления на их автомобиле», — говорится в сообщении прокуратупы.

По ходатайству прокуратуры обвиняемые находятся под стражей.

Как сообщала Одесса News, досудебное расследование в этом уголовном производстве осуществляли следователи Измаильского районного отдела полиции ГУНП в Одесской области.

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