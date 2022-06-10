С 11 июня в Одессе возобновит работу трамвай №10

11 июня в связи с завершением в полном объёме ремонтных работ на пересечении улиц Преображенской и Пантелеймоновской, возобновляется работа трамвайного маршрута №10.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» городского совета.

Отмечается, что вагоны будут курсировать между улицей Ицхака Рабина и Тираспольской площадью.

График работы городского электротранспорта – с 05.30 до 22.00.

Комендантский час в Одессе и Одесской области действует ЕЖЕДНЕВНО с 23:00 до 05:00.

Как сообщала Одесса News, 2 июня в Одессе возобновил работу трамвайный маршрут №17.

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