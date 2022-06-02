2 июня в Одессе возобновил работу трамвайный маршрут №17

2 июня возобновляет работу трамвайный маршрут №17.

Об этом сообщается на официально сайте «Одесса» городского совета.

Отмечается, что вагоны будут курсировать между Куликовым полем и 11-й станцией Большого Фонтана.

Кроме того, как сообщала Одесса News, после длительного перерыва возобновили свою работу трамвайные маршруты №№5, 28.

График работы городского электротранспорта – с 05.30 до 22.00.

Одесская мэрия просит водителей не оставлять свои автомобили на трамвайных путях. «Это мешает движению трамваев и создаёт дополнительные сложности для пассажиров», — говорится в сообщении.

Комендантский час в Одессе и Одесской области действует ЕЖЕДНЕВНО с 23:00 до 05:00.

Больше анонсов в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod