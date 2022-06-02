Пятую за неделю мину обнаружили у побережья Одесской области

Корабельная подрывная команда Военно-Морских сил Вооружённых сил Украины уничтожила очередную морскую мину, обнаруженную у побережья Одесской области.

Об этом оперативное командование «Юг» сообщает в Facebook.

«Ещё одну опасную морскую путешественницу обнаружили сегодня у побережья, в море на Одесчине. Вторую за сегодня морскую якорную мину, которую штормом накануне сорвало с крепления и волнами принесло ближе к берегу, корабельная подрывная команда Военно-Морских сил Вооружённых сил Украины уничтожила путём контролируемого подрыва просто в море», — говорится в сообщении.

Как отметили в ОК «Юг», это уже пятая морская мина с начала недели, которую после воскресного шторма принесло на побережье Одесской области.

Командование отмечает: «Запрет посещать побережье, использовать прибрежные воды для плавания, рыбалки, развлечений и т.п. – это ваша безопасность».

Одесса News рассказала об уничтожении в Одесской области военными специалистами российской мины, которую штормом сорвало с крепления и вынесло на пляж.

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