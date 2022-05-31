В Одесской области специалисты уничтожили российскую мину, которую вынесло на пляж

В Одесской области военные специалисты уничтожили российскую мину, которую штормом сорвало с крепления и вынесло на пляж.

Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование «Юг».

«В результате шторма, бушевавшего вчера в Чёрном море, одну из вражеских мин сорвало с крепления и принесло волнами прямо к берегу. Бдительным наблюдением за прибрежными водами и побережьем военнослужащими ВСУ на одном из песчаных пляжей, которые, кстати, так любят ценители приморского отдыха, был обнаружен взрывоопасный предмет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пляж системно патрулируется, и отдыхающих не было. Опасная находка обезврежена специалистами подрывной команды ВМС ВСУ. После вывоза в опасное место военные специалисты совершили контролируемый подрыв мины.

«Обращаем внимание всех желающих отдыхать, что опасность таких «сюрпризов» в пляжной зоне слишком высока. И не всегда мина будет вести себя так сдержанно, вполне вероятен неконтролируемый подрыв», — подчеркнули военные.

Как сообщала Одесса News, в мае в Одесском заливе была обезврежена мина, которая всплыла на поверхность воды.

Видео: ОК «Юг»

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.