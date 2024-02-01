В бою за Украину погиб житель Одесской области Дмитрий Кулиш, светлая ему память

На фронте в Донецкой области 29 октября 2023 года погиб военный из Раздельнянской общины Одесской области, солдат Дмитрий Кулиш.

Об этом в Facebook сообщила Раздельнянская городская территориальная громада.

Дмитрий родился в 1988 году в селе Новые Чобручи.

9 ноября жители громады, родные и близкие, побратимы воина простились с Дмитрием.

Одесса News сообщала о гибели на фронте 6 ноября 2023 года 50-летнего Геннадия Степанова из города Южный.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Раздельнянская гортергромада/Facebook

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