В бою за Украину погиб житель Одесской области Дмитрий Кулиш, светлая ему память

На фронте в Донецкой области 29 октября 2023 года погиб военный из Раздельнянской общины Одесской области, солдат Дмитрий Кулиш.
Об этом в Facebook сообщила Раздельнянская городская территориальная громада.
Дмитрий родился в 1988 году в селе Новые Чобручи.
9 ноября жители громады, родные и близкие, побратимы воина простились с Дмитрием.
Одесса News сообщала о гибели на фронте 6 ноября 2023 года 50-летнего Геннадия Степанова из города Южный.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Раздельнянская гортергромада/Facebook
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