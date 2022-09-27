ВСУ взяли под контроль посёлок Купянск-Узловой в Харьковской области

Вооружённые силы Украины взяли под контроль посёлок Купянск-Узловой в Харьковской области — крупный в регионе железнодорожный узел.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, у российских военных было несколько принципиальных направлений в Харьковской области, прежде всего – Изюм и так называемая Изюмская высота, через которую они направляли военную технику на территории Донецкой и Луганской областей, усиливая там военное присутствие.

«И, конечно, Купянск-Узловой – это одна из самых больших логистических, железнодорожных развязок на территории Харьковской области. С первых часов полномасштабной войны он был оккупирован и враг его довольно сильно оборонял и держал. Благодаря успешной военной операции ВСУ освободили этот населённый пункт и полностью фактически контролируют», – отметил Синегубов.

Глава ОВА добавил, что в оккупации остаётся около 6% территории Харьковской области.

Генеральный штаб 26 сентября сообщил, что силы обороны зашли в посёлок Купянск-Узловой. По его данным, в начале недели российские войска обстреливали ряд населённых пунктов на Слобожанском направлении, среди них – три пригорода Купянска: села Кучеровка, Петропавловка, а также Купянск-Узловой.

Всего ВСУ в ходе контрнаступления освободили от российских оккупантов 454 населённых пункта в Харьковской области. Об этом 27 сентября сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Благодаря наступательным действиям наших военных в области деоккупированы 454 населённых пункта. На сегодня на деоккупированных территориях области возобновили работу 14 отделений полиции, начали онлайн-обучение 90 учреждений образования. Начали работу 78 фельдшерских пунктов, 23 органа самоуправления, 10 отделений «Укрпочты». Восстановлена работа шести вышек мобильной связи, 27 объектов газоснабжения и 23 объекта электроснабжения», – уточнил Тимошенко.

Также, по его данным, в освобождённой Балаклее возобновили энергоснабжение для 77% жителей города.

Из Харькова снова начали курсировать поезда в Балаклею, Дергачи и Чугуев.

Помимо этого, в Харьковскую область доставили более 400 тонн гуманитарной помощи.

Как сообщала Одесса News, 23 сентября ВСУ установили контроль над посёлком Яцковка в Донецкой области и восстановили ранее утраченные позиции на Бахмутском направлении.

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