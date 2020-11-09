Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

9 ноября в Москве на Новодевичьем кладбище прошла церемония прощания с писателем-сатириком Михаилом Жванецким,

Как сообщает РБК, на похороны пришли министр культуры РФ Ольга Любимова, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, певица Алла Пугачёва, поэт Илья Резник, актёр Леонид Ярмольник, музыкант Евгений Маргулис и другие деятели культуры.

«Мы много лет знакомы, много лет были рядом, у нас был театр миниатюр, где вначале были Витя Ильченко, Рома Карцев, Михаил Михайлович. Потом не стало Вити, потом не стало Романа Андреевича, теперь — и Михаила Михайловича. Потрясающий, фантастический, гениальный — никто сегодня так не умеет слушать, никто сегодня так не выразит <…> мысль, как Михаил Михайлович. Мною придумана миллион лет назад фраза, что в юморе есть единица измерения «один жван» — это так и есть, и я живу с такой единицей измерения», — сказала Клара Новикова.

По её словам, Жванецкого цитируют в каждом доме, за каждым столом. «Цитировали и будут цитировать Жванецкого. И власть предержащие ссылаются на то, «как сказал Жванецкий». <…>. Это значит вошёл [в историю] <…>. Такой Михаил Михайлович, с таким мы простились сегодня», — сказала она.

«У Михаила Михайловича есть такая фраза замечательная: «Ничего страшного, что над тобой смеются, гораздо хуже, когда над тобой плачут». Сегодня, к сожалению, настал такой день, когда мы будем плакать, и плачем уже несколько дней, потому что это был человек, родной всей стране», — сказал Швыдкой во время церемонии.

Сообщается, что могила великого одессита расположена рядом с могилами народной артистки Галины Волчек и Марка Захарова. Могила писателя украшена корзинами с красными и белыми розами, на ней установлен венок от президента Российской Федерации.

Как сообщала Одесса News, Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни 6 ноября.