В Одессе прибавилось за неделю детишек на 184 новорожденных

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 184 новорожденных, в числе которых две двойни.
Об этом сообщается на официальном сайте города.
Отмечается, что численное преимущество на прошлой неделе осталось за новорожденными девочками — на свет появились 94 маленькие одесситки и 90 юных одесситов.
«Лидерство по количеству новорожденных на минувшей неделе принадлежит городскому роддому №1, где увидел свет 51 малыш», — говорится в сообщении.
Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.
Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в Одессе родились 196 малышей, в том числе две пары близнецов (106 девочек и 90 мальчиков).