В Одессе прибавилось за неделю детишек на 184 новорожденных

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 184 новорожденных, в числе которых две двойни.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

Отмечается, что численное преимущество на прошлой неделе осталось за новорожденными девочками — на свет появились 94 маленькие одесситки и 90 юных одесситов.

«Лидерство по количеству новорожденных на минувшей неделе принадлежит городскому роддому №1, где увидел свет 51 малыш», — говорится в сообщении.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в Одессе родились 196 малышей, в том числе две пары близнецов (106 девочек и 90 мальчиков).