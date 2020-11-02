В Одессе на прошлой неделе родились 106 девочек и 90 мальчиков

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 196 новорожденных, в том числе две пары близнецов.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Количественное преимущество на минувшей неделе одержали новорожденные одесситки, которых появилось на свет 106 — на семь детей больше, чем на предыдущей неделе. Также за неделю увидели свет 90 новорожденных мальчиков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее число родов на прошедшей неделе приняли медики городского роддоме №7, где на свет появились 58 младенцев.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 210 новорожденных.