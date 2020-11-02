29-летний парень погиб на пожаре в Одесской области

1 ноября в 16:26 в службу спасения 101 поступило сообщение, что в с. Цебриково Великомихайловского района Одесской области на ул. Подгорная произошло возгорание одноэтажного жилого дома.

Как сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, в результате пожара погиб 29-летний хозяин дома.

«По прибытию к месту вызова, спасатели пожар локализовали в 17:35 и его ликвидировали в 17:56 на площади 15 кв. м. В результате пожара погиб 29-летний хозяин дома. Жилой дом спасён от уничтожения огнём», — такова кратка сводка чрезвычайников.

Причины пожара и смерти устанавливаются.

Как сообщала Одесса News, 1 ноября в 20:52 в службу спасения 101 поступило сообщение, что в Одессе, на ул. Люстдорфская дорога, в жилом комплексе «Альтаир» произошло возгорание в квартире на 25-м этаже. По факту пожара полицией внесены данные в Единый реестр досудебных расследований за нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.