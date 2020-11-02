В Одессе замечено прибавление в семействе полимерных кошачьих

В Одессе появилась новая мини-скульптура одесского кота. На сей раз это кот-джентльмен в белом шарфе.

Как сообщает Думская, скульптура из серии «Одесские Коты» посвящена известному КВНщику — сценаристу, юмористу и художественному руководителю команды КВН «Джентльмены ОГУ» Яну Гельману, трагически погибшему в 2012 году.

Стилизованная под бронзу фигурка кота называется «Джентльмен».

Её установили перед входом во двор, в котором жил Гельман, на Екатерининской, 17 — между Дерибасовской и Ланжероновской. Высота скульптуры около 70 см, располагается кот на маленьком постаменте. Материал — полиэфирная смола, — говорится в сообщении.

Отмечается, что автор нового кошачьего произведения — скульптор Татьяна Штыкало, в художественной биографии которой «Джентльмен» — 14-й кот. Тринадцатым был кот Васька с кильками на парапете ресторана «Бабель-Фиш» на Греческой улице.

Фото: Думская