В Одессе высохшему каштану дали вторую жизнь

22 сентября в пер. Маяковского, 7, в Одессе состоялось открытие уже второй скульптуры, созданной из ствола старого дерева.

Как сообщает официальный сайт города, скульптурная композиция из старого каштана представляет собой условно две фигуры – Александра Сергеевича Пушкина и австрийского консула Христиана Самуила фон Тома, с которым Пушкин во время своего пребывания в Одессе был знаком и даже дружил.

Отмечается, что здание в переулке Маяковского, 7 находится на участке земли, выделенной фон Тому для постройки дома.

Идея создания композиции принадлежит одесскому краеведу Олегу Губарю. Вырезал скульптуру Александр Коваленко. К их же авторству относится появившаяся недавно на улице Успенской новая городская достопримечательность – вырезанная из ствола старого усохшего тополя скульптура «Старый моряк», о чём писала Одесса News.

Как рассказал краевед Олег Губарь, консул Христиан Самуил фон Том был ближайшим сподвижником Ришелье, а в дальнейшем — Кобле и Ланжерона. Большой охотник до весёлых розыгрышей, оригинальных анекдотов, каламбуров и эпиграмм, фон Том снискал себе славу души компании. Оставаясь таким до самой своей кончины, австрийский консул обожал принимать в своём доме друзей и сам бывал неизменным участником всех светских раутов, застолий, маскарадов, балов, домашних спектаклей и прочих развлечений того времени. Согласно свидетельствам его современников, во время чумной эпидемии 1811-1812 годов фон Том первым в городе отворил двери своего дома для гостей, «по-философски решив умереть лучше от чумы, нежели от скуки».

«Деревья, как и дома, – это долгая память многих о многом. Замечательно, что эта память воплощается в таких интересных формах. Очень приятно, что в нашем городе возник такой замысел, находятся талантливые люди, придумываются и создаются такие сюжеты», — отметила директор департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяна Маркова.

Фото: «Одесса»