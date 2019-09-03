Киса Воробьянинов получил в Одессе своё скульптурное изображение

Харьковский скульптор Катиб Мамедов подарил одесситам скульптурную композицию «Киса», официальное открытие которой 2 сентября, в день 225-летия города.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Горельеф, изображающий героя романа «12 стульев» Кису Воробьянинова и один из стульев его тёщи, мадам Петуховой, открыли в Летнем театре (в Горсаду).

На бронзовом барельефе изображён образ Ипполита Матвеевича Воробьянинова — Кисы, созданный актёром Сергеем Филипповым в фильме «12 стульев» в 1971 году.

«Мы благодарны за возможность поставить у вас эту скульптуру и за то, что вы её приняли. Мы долго ходили по городу и искали нужное место, нужную стену. Скульптура изготовлена в Харькове. Надеемся, что она займёт почётное место в сердцах одесситов», — отметил скульптор.

На открытии присутствовали Почётный гражданин Одессы, краевед Олег Губарь, вице–мэр Павел Вугельман, депутат Одесского горсовета Олег Этнарович, заслуженный работник транспорта Украины Михаил Пойзнер и сам скульптор Катиб Мамедов.

Кстати. Сатирический роман «12 стульев» был написан в 1927 году. Это первое совместное произведение двух одесситов: Евгения Петрова (Катаева) и Ильи Ильфа (Файнзильберга). Продолжение — роман «Золотой телёнок» — было написано авторами в 1931 году.