В Греческом парке Одессы открыта самая большая городская детская площадка

2 сентября, в День рождения Одессы, подарком юным одесситам стало открытие на средней террасе Греческого парка (на месте старого бассейна) современной детской площадки.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что в ходе благоустройства прилегающей территории появились новые скамейки и бетонные парапеты с деревянными лавками, высажены дополнительные зелёные насаждения, обустроен автополив, а новые дорожки подсвечены современными энергоэффективными фонарями.

В этот день для ребят был организован большой праздник с весёлыми играми и вкусными угощениями.

«В прошедшем году подарком городу стало открытие первого этапа благоустройства Греческого парка. Проведена огромная работа по укреплению склона, наведен порядок, установлен красивый фонтан. Также появился лифт, которым активно пользуются мамы с колясками. Уверен, с сегодняшнего дня в Греческом парке будет ещё громче звучать детский смех. На средней террасе открыта самая большая детская площадка в Одессе», — отметил Геннадий Труханов.

Подчёркивается, что на благоустройство Греческого парка не выделено ни одной гривны из бюджета.

Фото: «Одесса»