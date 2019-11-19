Возле Дома Руссова в Одессе запретят стоянку автобусов

Городской голова Геннадий Труханов распорядился убрать из-под Дома Руссова, находящегося в состоянии реставрации, конечную остановку автобусных маршрутов №175 и 185.

«Дом Руссова, собор, привлекательные для туристов места, и посреди этого автобусы частных компаний. Там и так не протолкнуться. Понимаю, что не от хорошей жизни они там стоят, наверное, негде больше, но нужно вопрос решить. Не ультимативно, мы люди толерантные, однако нужно настоять на своём», — заявил на аппаратном совещании в понедельник мэр, пишет Думская.

Первый заместитель директора департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Сергей Щербань отметил, что новым местом дислокации автобусов может стать территория возле бывшего кинотеатра «Одесса».

«Мы уже раньше их неоднократно двигали туда, но они возвращаются. Будем говорить именно об этой локации», — пообещал чиновник.

Фото: Думская