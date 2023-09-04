В Одессе на перекрёстке Люстдорфской дороги и Адмиральского проспекта — ремонт

На перекрёстке Люстдорфской дороги и Адмиральского проспекта в Одессе с 4 сентября начинается текущий ремонт покрытия.

Об этом сообщает Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета.

Отмечается, что ремонт покрытия включает в себя и трамвайный переезд.

Ремонт будет выполняться поэтапно без закрытия дорожного движения и предусматривает замену покрытия между рельсами, обустройство покрытия проезжей части и близлежащих тротуаров.

Работы планируется завершить 25 сентября 2023 года.

Как сообщала Одесса News, капитальный ремонт Деволановского спуска предполагается завершить к концу 2023 года.

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