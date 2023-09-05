Сколько нужно времени, чтобы выучить английский

Согласно общеевропейской шкале языковой компетенции CEFR, для достижения уровня В1 в изучении английского языка, необходимо в среднем 720 часов. И это, конечно же, при условии, что занятия будут проходить регулярно.

При приблизительном переводе у нас получится примерно два года, которые необходимо посвятить английскому, чтобы свободно общаться на разные темы на английском, в том числе, и с носителями языка. Только кажется, что два года для изучения английского — это длительный срок, на самом же деле, уровень В1 очень объёмный. Так, например, он включает грамматику, лексику, правописание, большой словарный запас и много тем для обсуждений.

Именно потому уровень английского В1 — это священный грааль всех студентов и учеников, ведь он позволяет работать в международных компаниях, путешествовать и открывает возможность расширить свои горизонты получения знаний и коммуникации. Вы сможете участвовать в конференциях, общаться на разные темы и заводить друзей из других стран. А достичь этого можно, пройдя по ссылке https://grade.ua/blog/cambridge-english-b1-preliminary/. Здесь вас ждёт всё необходимое для того, чтобы английский больше для вас не был чем-то далёким и непостижимым.

Для того, чтобы освоить этот уровень, необходимо овладеть такими навыками, как разговорная речь, письмо, чтение и умение воспринимать на слух. Потому обучение должно быть комплексным и нельзя упустить из виду ни одного из этих пунктов. Эти навыки — четыре ваших опорных столба, благодаря которым ваш английский будет прочным.

Ежедневные упражнения — прослушивание песен, изучение слов, использование карточек, письменные и устные занятия, повторение и чтение могут привести вас к блистательным результатам, даже если вы изучаете английский фактически с нуля (с уровня А1, например).

В том же случае, если у вас есть некоторые знания, например, остаточные со школы или университета и вам необходимо заполнить пробелы в образовании и укрепить знания, усовершенствовать разговорную речь, то, конечно же, вам понадобится значительно меньше времени для изучения английского языка и достижения уровня В1.

А также многое зависит от индивидуальных способностей усваивать информацию. Ведь все люди в разном темпе проходят обучение. Главное, выбрать комфортную скорость, найти преподавателя, который выявит ваши склонности и найдёт, чем заинтересовать и мотивировать. А ещё, придумайте для себя систему поощрений, и тогда вы сможете сделать свой путь к уровню В1 приятным и ускорить его прохождение.