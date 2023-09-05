Зеленский целый день провёл на передовой

Президент Украины Владимир Зеленский 4 августа поехал в Донецкую область, где встречался с украинскими защитниками.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины и в его Instagram.

«Сегодня весь день – с нашими воинами. Боевые бригады в Донецкой области. 109-я отдельная бригада терробороны, 110-я отдельная механизированная, 36-я, 37-я, 38 бригады наших морпехов, 79 ДШВ, 53 механизированная, 59 мотопехотная. Каждая – мощная. Всеми горжусь. И благодарю вас за искренность, ребята! Запорожское направление. 148-я отдельная артиллерийская, 82-я ДШВ, 71-я отдельная егерская бригада – спасибо вам за службу! Всем! Очень важно – поддержать наших воинов, пообщаться с комбригами, комбатами. Это очень полезно – услышать от тех, кто идёт в бой напрямую, чего именно не хватает, чего именно достаточно и что именно нужно изменить», — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский пообщался с командирами по проблемным вопросам, среди которых комбаты чаще всего упоминали всё большую потребность в БпЛА и антидроновых средствах, недостаточное комплектование подразделений личным составом и нехватку отдельных типов боеприпасов.

Глава государства и военные обсудили создание вспомогательной системы обеспечения бригад, которая возьмёт на себя менеджерские функции и высвободит время командиров для боевой работы. Речь также шла о способах повышения мотивации воинов.

Президент пообещал, что «всё, о чём говорили воины, будет вопросом для участников Ставки. Особенно по РЭБ – всё услышали, ребята».

Зеленский также наградил военных врачей, поблагодарил коллективы стабилизационных пунктов – «величественные люди, спасают героев, возвращают жизнь, возвращают силу. Настоящий украинский характер, казацкий, когда ребята восстанавливаются после ранений и возвращаются к своим собратьям. И снова уничтожают оккупанта. Честь благодарить таких воинов! Отметил храбрость наших бойцов – более 50 наград».

В поездке с Владимиром Зеленским были командующий морской пехотой и оперативно-тактической группировкой «Донецк» Юрий Содоль и первый заместитель министра обороны Александр Павлюк.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский принял решение освободить от должности министра обороны Алексея Резникова.

Фото и видео: ОПУ

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