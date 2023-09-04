Зеленский решил провести замену министра обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении 3 сентября, что принял решение освободить от должности министра обороны Алексея Резникова.

Видеозапись речи Зеленского опубликована в Facebook ОПУ.

По словам президента, на ближайшей неделе парламенту будет предложено принять кадровое решение.

«Хочу обозначить это сейчас. Я решил провести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошёл эти более чем 550 дней полномасштабной войны. Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом», – сказал Зеленский.

Как указал президент, возглавить Министерство обороны должен нынешний председатель Фонда госимущества Рустем Умеров.

«Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры», – подчеркнул Зеленский.

Как сообщала Одесса News, Резников был назначен министром обороны Украины 4 ноября 2021 года. До этого он занимал должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Он говорил, что не хотел согласиться на должность министра обороны, но Зеленский убедил его, объяснив, что от него нужно «навести порядок в закупках, навести порядок со справедливостью денежного довольствия, навести порядок с коррупционной составляющей», а также работать с иностранными партнёрами. Кроме того, говорил Резников, он будет готовить страну к вступлению в НАТО.

В начале февраля 2023 года отставку Резникова уже обсуждали. Кандидатом на должность министра обороны, как озвучил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, был тогда начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Сам Резников выражал желание в этом случае работать министром юстиции, а на должность министра стратегических отраслей индустрии не согласился. Отставка не состоялась, Резников в марте заявил, что чувствует: Зеленский и дальше ему доверяет.

Об уходе министра вновь заговорили в августе на фоне скандала с закупками курток для Вооружённых сил (из-за него Резников и предложил пари журналисту «Украинской правды» Михаилу Ткачу, который является автором одного из расследований о куртках , главе комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике Анастасии Радиной, комитет которой рассматривал вопросы этих закупок).

Зеленский 23 августа не стал прямо отвечать на вопрос о вероятности отставки Резникова и его назначении послом в Лондоне. «Я готов комментировать какие-либо кадровые решения в нашем государстве после того, как будут подписаны мной соответствующие указы», – сказал тогда президент.

31 августа нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк сообщил о предполагаемой отставке Резникова и назначении его послом в Великобританию, «если не будет ещё громких скандалов до этого времени».

Сам Резников говорит, что он «не в курсе» о своём назначении послом в Британии.

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