«МастерШеф» сформував нову 20-ку кулінарів, серед яких є одеситка — Ганна Скачко

На телеканалі СТБ розпочався новий сезон кулінарного проекту «МастерШеф», до двадцятки учасників якого потрапила представниця Одеси. Проект вкотре доводить, що варто ризикнути та спробувати зробити крок назустріч мрії і ваше життя зміниться.

Такий крок зробила 41-річна одеситка, волонтер Ганна Скачко. На офіційному сайті проекту СТБ про Ганну написано лише, що вона «є організатором клубу «Холостяк», де збираються пари на вечори, екскурсії, посиденьки біля моря та грі на гітарі».

Кореспонденту Одесса News вдалось розшукати Ганну і розпитати детальніше, як вона потрапила на проект.

«Так, я дійсно організувала клуб холостяків, і ми провели декілька зустрічей. Але зараз, на жаль, дуже важко зібрати достатньо людей, і поки що ця ідея у «заморозці», — сказала Ганна.

Учасниця «МастерШеф» розповіла, що до початку широкомасштабного вторгнення російських окупантів в Україну вона мала свій бізнес і займалася жіночим одягом: «Літала до Китаю щомісяця. І торгувала на 7-му кілометрі. Зараз теж все закрила та намагаюся розпродувати свої залишки».

«Освіта в мене медична середня, я медсестра-анестезістка, працювала 5 років у Єврейській міській лікарні Одеси. Друга освіта — вища — Одеський економічний університет, спеціальність «туризм». Також маю освіту стиліста-іміджмейкера», — детальніше про себе додала Ганна.

Також одеситка підкреслила, що дуже любить «подорожувати, спілкуватися з друзями, весело проводити час, ділитися собою та покращувати життя інших людей».

Про це свідчать її пости у Facebook, де Ганна сподівається знайти нових друзів.

Щодо своїх кулінарних уподобань, Ганна любить «прості та домашні страви: борщ, фаршировані перці та все ж таки, мій фаворит — картопля у мундирах із оселедцем та маринованою цибулькою. Не люблю каші ні в якому прояві. І ніколи не наважувалася спробувати устриці, бо мені огидно».

На кастингу Ганна вразила суддів не так своєю стравою, як бажанням навчитися готувати та поділитися власною енергетикою.

Удосконалювати майстерність на шляху до перемоги Ганні та ще 19 учасникам допомагатимуть незмінні судді та одні з найактивніших шеф-кухарів-волонтерів: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.

То ж щосуботи будемо стежити за перипетіями проекту на телеканалі СТБ та вболіватимемо за одеситку Ганну Скачко.

Фото: СТБ, Ганна Скачко/Fasebook

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