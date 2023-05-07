На «МастерШеф» было два Антона, остался один — из Одессы

6 мая телеканал СТБ показал очередной, 12-й, выпуск самого масштабного кулинарного проекта «МастерШеф.Профессионалы»-4, в котором принимал участие представитель Одессы Антон Гильчук.

Хотя сам Антон родом из Днепра, но последние 8 лет живёт и работает в Одессе.

В новом выпуске судьи Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский напомнили участникам, что таки они конкуренты, а не друзья по проекту. Десятка сильнейших поваров страны столкнулась с условиями, которые заставили их думать только о себе. А вот о дружбе пришлось забыть. Такая конкуренция, в конечном итоге, привела к тому, что сами профессионалы будут решать, кто поедет домой. Более того, один из лидеров проекта станет четвёртым судьёй.

Первый конкурс был командным, ведь работа в ресторане – это всегда общий труд. Судьи разрешили участникам самостоятельно сформироваться в группы. Командам была поставлена задача готовить классическое блюдо. По предложению Антона Гильчука, его команда, которую возглавил Артём, решила приготовить голубцы.

Идея была не из самых лучших, ведь голубцы не считаются в мире классическим блюдом. Они признаны лишь в Украине, и единого рецепта их приготовления, как известно, нет.

Но команда, поддержав Антона, приготовила это блюдо, которое, как охарактеризовал Эктор, было «не плохим, но не классическим».

Команда проиграла и виновным в этом капитан определил себя, а наш Антон самокритично признал, что, поскольку идея приготовить голубцы была его и была ошибочной, следовательно, и ответственность также должен нести он.

Словом, Антон получил чёрный фартук.

Второе испытание судьи анонсировали как одно из самых сложных в истории сезона. На сей раз, это был индивидуальный конкурс. Справиться с ним – значит быть достойным десятки «МастерШеф. Профессионалы», — сказал Эктор. Уровень сложности зависел от… соперников, которым была предоставлена возможность либо отравить жизнь коллеге, подложить ему свинью, чтобы удержаться в шоу, или помочь своему конкуренту.

Антону не повезло: его коллега определил задание для Антона вроде бы и не сложное — приготовить обычный гуляш, но Антону, которому по душе сложные, экспериментальные блюда, справиться с приготовлением гуляша не удалось. Лучшим оказался Иван Иванчук, приготовивший торт «Киевский». Антон же признался, что он таки даже и не знал рецептуры приготовления гуляша, поэтому избавиться от чёрного фартука ему не удалось: Антон вновь попал на битву чёрных фартуков.

Эта битва запомнится участникам навсегда, потому что к трём судьям добавился ещё и Иван Иванчук. Именно по его рецепту участники битвы чёрных должны были приготовить киевский торт, а сам Иванчук должен был назвать имя участника, приготовившего самый неудачный торт и указать на двери проекта этому человеку.

Таким оказался Антон Богданов из Киева.

Торт, приготовленный одесским Антоном, зашёл всем четырём судьям.

Таким образом, Антон Гильчук продолжает участие в телепроекте, где осталось лишь 9 участников, и в следующем выпуске, который состоится 13 мая, сможем наблюдать за дальнейшими его кулинарными приключениями.

Фото: СТБ /Facebook

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