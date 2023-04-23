«МастерШеф»: как Антон Гильчук из Одессы попал в десятку лучших кулинаров страны

22 апреля телеканал СТБ показал очередной, 11-й, выпуск самого масштабного кулинарного проекта «МастерШеф.Профессионалы»-4, в котором принимал участие представитель Одессы Антон Гильчук.

Хотя сам Антон родом из Днепра, но последние 8 лет живёт и работает в Одессе.

В новом выпуске телешоу у профессионалов была возможность вкусно накормить судью Владимира Ярославского. Но с одним «но». У него будут завязаны глаза, а появится шеф только на дегустации. Участники должны приготовить классическое гастрономическое блюдо, заменив как можно большее количество основных ингредиентов, но так, чтобы оно осталось по вкусу, как и блюдо-оригинал, а Владимир Ярославский вслепую должен был определить название приготовленного ему блюда.

К сожалению, французский рыбный супчик Буйабес Антона Гильчука Ярославский не идентифицировал. Получив 0 баллов, Антону пришлось одеть чёрный фартук. Избавиться от него была представлена возможность в следующем конкурсе, в котором участники имели уникальный шанс презентовать авторские блюда.

Впервые за 11 выпусков на кухне шоу не было никаких ограничений и условий. Только собственная изобретательность, фантазия и меню каждого участника. Но в действительности оказалось всё не так и просто, как думали профессионалы.

«Мы хотим отведать новые украинские блюда, которых ещё никогда не существовало. Увидев их, мы должны задуматься, а почему украинцы ещё ни разу не готовили что-нибудь подобное», — поставили задачу перед участниками судьи Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

Антон Гильчук сразу ринулся в бой создавать блюдо, которое бы вошло в историю современного кулинарного искусства. Насторожило только условие судей: сколько продуктов берёшь из кладовой, столько конвертов с таинственным содержимым получишь.

Каждый участник принимал решение: рисковать, готовить из ограниченного количества продуктов или делать акцент на специях, за которые конверт не выдавался. Антон выбрал 8 продуктов, получив 8 конвертов. Приготовленное им блюдо судей не впечатлило, и Антон «плавно» перешёл на битву чёрных.

Вот тут и стало понятно содержимое таинственных конвертов, в каждом из которых было задание либо предупреждение при приготовлении очередного блюда.

Так, Антон должен был сделать моноцветное блюдо с использованием шоколада, половины перчины по выбору судьи, один ингредиент по выбору победителя предыдущего конкурса. Кроме того, надо было приготовить по сендвичу каждому частнику битвы чёрных фартуков, по Амюз Буш каждому судье, а ещё помочь соседу на протяжении 10 минут и при этом помнить, что девайсная будет открыта лишь 5 минут.

Блюдо, вынесенное Антоном на дегустацию, судьям понравилось. «Это было задание не из лёгких. Но я справился. Судьи мой Амюз Буш съели», — сказал позже Антон.

Хуже всех с заданием справился Данко Матийчук из Львова, который и покинул проект.

Таким образом, Антон Гильчук попал в десятку лучших кулинаров телепроекта и в следующем выпуске, который состоится 29 апреля, сможем наблюдать за дальнейшим его продвижением.

Тем временем, бывшая участница шоу, одеситка Виктория Сопина, покинувшая недавно телепроект, вернулась со съёмок в родную Одессу и наслаждается свободной от телевидения жизнью.

Как написала Виктория на своей странице в Facebook, «Я сейчас работаю в хорошем коллективе и готовлю вкуснейшую еду. Если бы мне сказали год назад, что я буду работать на профессиональной кухне и буду готовить еду, которая мне не знакома, я бы улыбнулась и сказала «Да пусти», но не поверила. Я не хочу сейчас много писать, а хочу многое делать. Это гораздо лучше. Я влюблена в свою работу и горю своим делом».

Фото: СТБ, Виктория Сопина/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod