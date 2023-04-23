«Тузлівські лимани»-2023: війна та мир (випуск 35-й)

22 квітня Національний природний парк «Тузлівські лимани» відзначив Всесвітній День Землі.

«Наша планета Земля — наш рідний дім, в якому створені для нас особливі сприятливі умови задля нашого існування і життєдіяльності, що відкривають для нас вдосталь можливостей й достатній простір для їх реалізації», — написав у Facebook одеський еколог, доктор біологічних наук, професор Іван Русєв.

«Весь цивілізований світ відзначає День Землі. І тому Національний природний парк «Тузлівські лимани» спільно з громадською організацією Зелений лист» до Всесвітнього дня Землі проводять інформаційний захід «Захистимо дельфінів — збережемо Чорне море».

Під час заходу, метою якого є інформування суспільства щодо впливу військових дій на чорноморських китоподібних, парк презентував свою роботу за 2022 рік.

Весь рік «ми вели моніторинг за викидами дельфінів під впливом війни. За нашими оцінками, загинуло не менше 50 тисяч тварин. Але були і сотні контужених дельфінів, чого раніше николи не спостерігалося на Чорному морі».

Іван Русєв презентував свою книгу «Війна – апогей екоциду чорноморських китоподібних» та плакат «Дельфіни Чорного моря».

«На планеті Земля, сказав одеський еколог на презентації, — ще достатньо варварів, на кшталт рашистів, які вбивають людей і руйнують гармонійний світ дикої природи. Та й ми останніми десятиріччями нещадно використовували її ресурси, витрачали і споживали, розоряли і нехтували, порушуючи порядок у своєму власному домі, виснажуючи його і не даючи йому часу для поповнення своїх власних сил. Але так буде не завжди. Суспільний настрій потрібно і можна міняти».

За словами Івана Русєва, «у 2009 році ООН встановила відзначати офіційне свято – Міжнародний День Матері Землі. Це свято призвело до прийняття багатьох важливих екологічних законів у США та інших країнах. Антропогенний вплив людини і війни завдають великої шкоди планеті, яку вона не може сама подолати. Тому День Землі має особливе значення сьогодні, коли наше життя нищить отрута жорстокої рашистської війни».

«Але, сьогодні, незважаючи на жахливі наслідки від рашистів для людей і дикої природи, для унікальних дельфінів, все таки природа відновиться, а неймовірна синергія степових рослинних хвиль, разом з дельфінами, багаточисельними птахами наших лиманів і усього Азово-Чорноморського регіону, рослинами, водами, світанками, мурахами — всі, на всіх фронтах, своєю потужною і позитивною весняною енергетикою, всіляко допомагають українцям в боротьбі з орками, і всі мріємо про перемогу над ворогом», — написав Іван Русєв.

На відзначення Дня Землі 22 квітня в кінотеатрі «Планета кіно» (Таїрова) відбувся спецпоказ пізнавального фільму про життя китів — «Вартові планети» режисера Жан-Альбера Лієвра, який усе своє життя присвятив роботі над проєктами, спрямованими на збереження довкілля.

Після перегляду у глядачів була можливість поспілкуватися з захисниками китоподібних в Чорному морі — фахівцями НПП, зокрема, директоркою та головним природознавцем Іриною Вихристюк та начальником наукового відділу Іваном Русєвим.

Фото: Іван Русєв/Facebook

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