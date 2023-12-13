В Британии объявлено о создании коалиции по развитию морских возможностей Украины

Делегация ВМС Украины во главе с командующим ВМС ВС Украины вице-адмиралом Алексеем Неижпапой приняла участие в церемонии объявления об открытии коалиции по развитию морских возможностей Украины.

Об этом сообщается в Facebook на странице ВМС ВСУ.

Отмечается, что в мероприятии также приняли участие министр обороны Великобритании Грант Шаппс, министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм, командующий Командованием ВМС США в Европе адмирал Стюарт Бенджамин Мунш, первый морской Лорд адмирал Сэр Бен Ки и представители многих европейских стран.

«Коалиция была создана по инициативе Великобритании и направлена на повышение возможностей Украины на море для обеспечения безопасности гражданского судоходства и работы зернового коридора. Участники коалиции будут предоставлять Украине корабли, технику, подготовку катерного состава морской и речной флотилий ВМС, морской пехоты, ПВО, противоминных подразделений и другое», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что главные задачи коалиции — помочь Украине одержать победу на море, обеспечить безопасность гражданского судоходства и нивелировать минную опасность, ведь сейчас Чёрное море является самым опасным с точки зрения минной безопасности в Европе.

Как сказал Алексей Неижпапа, «море — это большая дорога, и оно должно быть равным для всех, именно поэтому мы должны защитить его и стать настолько мощным флотом, чтобы в России больше никогда не возникло желания захватить его».

Фото: ВМС ВСУ/Facebook

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