Финансовые СМИ определили самую  перспективную банковскую криптокарту на 2024 год

В ноябре 2023 года криптопроект MNBC провёл собственное исследование возможностей криптокарт. По его результатам создан рейтинг на 2024 год. На первой позиции в списке оказалась украинская криптокарта Trustee Plus, выпущенная как часть цифрового кошелька с таким же названием.

«Команда прикладывает максимум усилий, чтобы переход от классического, слегка устаревшего мира привычных банковских операций к новому криптовалютному прошёл максимально бесшовно и достаточно быстро», – подметил Вадим Груша, СЕО Trustee Plus.

Для регистрации и создания этого криптокошелька стоит установить одноименное мобильное приложение. С этого момента у вас больше не будет проблем и вопросов как купить криптовалюту с карты.

Вторым этапом станет прохождение верификации – нужно загрузить документы или использовать электронную подпись из «Дiя».

Выпуск криптокарты обойдётся пользователю в 10 евро, но платы за обслуживание или пополнение нет. Потом виртуальная дебетовая карта будет привязана к USDT, BTC или ЕТН. Можно добавить её в Apple или Google Pay для дальнейших бесконтактных оплат в ресторанах, фитнес-центрах, магазинах и других местах.

Суточный лимит операций составляет 5 000 евро. Деньги списываются напрямую с вашего криптокошелька, без дополнительных конвертаций или обменов.