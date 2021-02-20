Биткоин установил новый рекорд — 57 тысяч долларов

Биткоин установил новый рекорд, пробив отметку в 57 тысяч долларов.

Как сообщает портал Coindesk, стоимость криптовалюты Bitcoin 20 февраля выросла до отметки 57 341, 20 долларов США.

Криптовалюта Ethereum сегодня предлагалась на криптобиржах по цене $2,023.26, XRP — по $0.558417, Stellar — $0.522221, Chainlink — $36.11, Cardano — $1.06, Litecoin — $243.29, Bitcoin Cash — $727.71, Dogecoin — $0.056508.

Кстати. Bitcoin — самая популярная криптовалюта в мире, которая представляет самую большую долю всего рынка криптовалюты. Это первая криптовалюта, представленная публично, она имеет самую развитую инфраструктуру. Считается, что именно Bitcoin является законодателем тенденций в мире криптовалюты.

Как сообщала Одесса News, стоимость криптовалюты Bitcoin 16 февраля составляла 50 000,02 долларов США.

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