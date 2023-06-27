Если «зерновой коридор» закроется, это негативно повлияет на курс гривны

Если работа «зерновой инициативы» будет прекращена, это негативно повлияет на украинский экспорт и как следствие – на курс гривны.

Такую оценку дал Национальный банк Украины.

«Зерновой коридор» работает с перебоями, а Россия постоянно шантажирует мир прекращением его функционирования. Реализация сценария с прекращением его работы будет иметь негативные последствия для украинского экспорта с соответствующим снижением валютных поступлений в страну и возможным усилением давления на курс гривны. Усложнить ситуацию могут ограничения поставок украинского продовольствия отдельными европейскими странами», – подчеркнули в пресс-службе регулятора.

Как сообщала Одесса News, Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трёх портов — Одессы, Черноморска и Южного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договорённости о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы 1 августа. Благодаря черноморской «зерновой инициативе» снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН в октябре.

Россия грозила, что «зерновая сделка» прекратит свое существование, если до 18 мая 2023 года РФ не получит гарантий выполнения её требований, в том числе по аммиаку (Москва добивается его экспорта через трубопровод Тольятти–Одесса), и выступала против «расширения или бесконечного продления» соглашения.

1 июня «зерновой коридор» снова прекратил работу – Россия заблокировала регистрацию входящего флота во все порты Украины, возобновила регистрацию судов 4 июня, но с нарушениями.

Срок действия соглашения заканчивается 17 июля.

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