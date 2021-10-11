«Обменник» всегда предлагает одесситам отличный и приятный курс

Кому из одесситов не знакома ситуация, когда надо срочно обменять валюту, а обменник либо закрыт, либо предлагаемый курс не совсем устраивает, а до следующего обменного пункта далековато.

Куда зачастую ходят одесситы или гости города, когда необходимо купить или продать иностранную валюту? Кто-то пользуется услугами коммерческих банков. Они востребованы и хорошо конкурируют с другими финансовыми компаниями. Кто-то пользуется услугами так называемого «чёрного» рынка, где, согласитесь, всегда выгодный курс. Но риск-то какой! Нет никакой гарантии, что вас могут обмануть или подсунут фальшивую банкноту. А вот обменные пункты сочетают в себе лучшие качества банков и чёрного рынка. Те, кто обращается в обменники, знают, что они обеспечат необходимую защиту, и обменный курс в них будет выше, чем в банках.

Но не колесить же по всей Одессе в поисках обменника с наиболее выгодным курсом! Ведь курс валют в обменниках Одессы меняется постоянно.

Зато обменять валюту на сайте «Обменник» можно круглосуточно, выгодно и, главное, безопасно. А в наше время, когда гривна не отличается стабильностью, это немаловажно. Сайт «Обменник» поможет провести валютную сделку максимально выгодно. Здесь представлена наиболее детальная информация о курсах обменных пунктов. На его сайте регулярно обновляется динамика курса популярных валютных пар.

Поэтому многие жители Украины, а Одесса — не исключение — не только планируют, но и реально переводят свои сбережения в иностранную валюту именно в обменных пунктах КИТ-групп.

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Если в Одессе вы меняете деньги, то делайте это не в людных местах. Ведь, скажем, на вокзале, в аэропорту, у популярных туристических объектов курсы покупки валюты всегда менее выгодны. Зато в КИТ-групп есть услуга, которая позволит забронировать курс на определённое время, а это сохранит сумму, даже если курс за это время изменится. Как это сделать? Например, для того, чтобы зафиксировать курс и сумму на один час, оставьте заявку на сайте или просто позвоните в call-центр, оператор которого забронирует для вас курс.

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