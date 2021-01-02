В паромном пункте пропуска в Одесской области пограничники нашли много валюты

Вывезти валюту незаконным путем пытался гражданин Украины через паромный пункт пропуска «Орловка», что в Одесской области.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Пограничники Измаильского отряда инициировали углублённый осмотр грузовика IVECO, который направлялся в Болгарию. В сумке среди документов обнаружили 33 250 евро.

За нарушение таможенных правил на гражданина составлен протокол по ст.472 ТКУ «Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения».

Отмечается, что незадекларированные средства изъяты до решения суда.



Кстати. Пункт пропуска «Орловка» открыли летом этого года. За первые 3 месяца там оформлено более 7 сотен паромов.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2020 года одесские пограничники обнаружили в грузовике живой товар: 13 граждан Ирака, Турции и Сирии.

Фото и видео: Госпогранслужба