Одесские пограничники обнаружили в грузовике живой товар: 13 граждан Ирака, Турции и Сирии

Оперативники Одесского отряда разоблачили и задержали группу нелегальных мигрантов, которые планировали попасть в одну из стран ЕС.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что правоохранители заранее владели оперативной информацией о возможном перемещении группы лиц в грузовике, который следует паромным сообщением Карасу (Турция) — Черноморск.

«Как только транспортное средство прибыло для прохождения мероприятий пограничного контроля, учитывая факторы риска и имеющиеся оперативные данные, пограничники вывели грузовик для прохождения углублённого осмотра. В результате проверки среди груза правоохранители обнаружили 13 нелегальных мигрантов», — говорится в сообщении.



По информации пограничников, иностранцы не имели при себе никаких документов, подтверждающих их личность. Некоторые имели при себе только копии паспортов.

По словам задержанных, семеро из них оказались гражданами Ирака, пятеро — из Сирии и один гражданин Турции.



Как было установлено впоследствии, нелегальные мигранты пытались таким образом попасть в Германию.



Во время беседы с «безбилетными пассажирами» пограничники выяснили, что за такое ​​экстремальное путешествие «туристы» заплатили денежное вознаграждение.



Сейчас водителям грузовиков, двум гражданам Турции, 1986 и 1979 годов рождения, которые переправляли 13 иностранцев, объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. За незаконную переправку лиц через государственную границу Украины санкцией статьи предусмотрено от пяти до семи лет лишения свободы.

В отношении нелегальных мигрантов правоохранители составили протоколы по ст.204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) КоАП, которые направили в суд. Решается вопрос о принудительном выдворении нарушителей миграционного законодательства в страны происхождения.

Дальнейшие процессуальные действия проводит следственный отдел Черноморского ОП Овидиопольского ОП ГУНП в Одесской области под процессуальным руководством Ильичёвской местной прокуратуры Одесской области.



Фото и видео: Госпогранслужба, Нацполиция