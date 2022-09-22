36-летний житель Одессы приревновал свою сожительницу и избил её до смерти

В Одессе полицейские задержали 36-летнего горожанина по подозрению в умышленном нанесении сожительнице тяжких телесных повреждений, повлекших её смерть.

Подробности произошедшего сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции Украины в Одесской области.

Отмечается, что событие произошло минувшей ночью по месту проживания гражданских супругов на территории Киевского района города.

«Нетрезвый мужчина устроил женщине «сцену ревности», когда та поздно пришла домой, беспощадно избил её и выставил за дверь. От полученных травм 31-летняя потерпевшая скончалась прямо в лифте. О происшествии правонарушитель известил полицию утром, когда увидел последствия своей жестокости», — говорится в сообщении.

Сотрудники отдела полиции №4 Одесского районного управления полиции №1 изъяли с места совершения преступления вещественные доказательства, в том числе разбитую бутылку, которой фигурант избивал потерпевшую.

Следователи задержали горожанина и сообщили ему о подозрении в совершении правонарушения.

За умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей, мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Фото и видео: Одесское районное управление полиции №1

Как сообщала Одесса News, 14 сентября в одном из сёл Визирской ОТГ Одесской области муж ударил свою жену ножом во время ссоры.