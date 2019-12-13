19-летняя одесситка погибла в ДТП

Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла 19-летняя одесситка.

Происшествие произошло вечером 12 декабря в Черноморке, на улице Зои Космодемьянской, сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.



«Предварительно установлено, что 65-летний водитель автомобиля «Hyundai» совершил наезд на девушку, когда та переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу. От полученных телесных повреждений потерпевшая погибла мгновенно», — говорится в сообщении.

На месте работала следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. По предварительным данным, водитель авто был трезв. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.



Решается вопрос о задержании водителя согласно ст. 08 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области