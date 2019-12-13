Апелляционный суд оставил на свободе одесского «короля контрабанды»

Апелляционный суд оставил меру пресечения одесскому бизнесмену Вадиму Альперину.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.



«Альперину оставили меру пресечения, принятую первой инстанцией — содержание под стражей с залогом в 70 млн. Его он уже давно заплатил, так что всё без изменений», — говорится в сообщении.

Альперіну залишили запобіжний захід, ухвалений першою інстанцією — тримання під вартою із заставою у 70 млн. Її він вже давно заплатив, тож усе без змін pic.twitter.com/Oyh0FzPre3 — ЦПК (@zer0_corruption) December 12, 2019



Как сообщала Одесса News, 26 ноября НАБУ и САП задержали и объявили о подозрении 10 лицам, среди которых — 7 чиновников ГФС и таможни, в деле о махинациях с растаможкой товаров.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время спецоперации по выявлению коррупционеров от правоохранителей скрылся контрабандист Альперин, и призвал помочь в его задержании.

В свою очередь, адвокат Альперина — Андрей Федур — заявил, что его клиент 27 ноября придёт на допрос в САП. 27 ноября НАБУ задержало Альперина, когда тот добровольно явился на допрос в САП. Впоследствии ему объявили подозрение. Следствие считает бизнесмена руководителем преступной организации, которая совершала преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.

Высший антикоррупционный суд 29 ноября избрал Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 70 млн грн залога.

3 декабря Одесский бизнесмен вышел из СИЗО, в котором находился с 29 ноября.