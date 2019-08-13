Громаде Затоки вернули 16 земельных участков на побережье

По искам Белгород-Днестровской местной прокуратуры суд вернул Затокской местной громаде земли на приморском побережье стоимостью 4,8 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

«По иску Белгород-Днестровской местной прокуратуры реально выполнено решение суда, где ответчиками по делу выступали Затокский поселковый совет и 16 граждан. Исковые требования заключались в признании незаконными и отмене решения органа местного самоуправления о передаче в собственность гражданам 16 земельных участков общей площадью более 1 гектара для индивидуального дачного строительства на побережье Чёрного моря», — отметили в прокуратуре.

Установлено, что поселковый совет принял решение о передаче объектов вопреки требованиям законов Украины, причём в период действия определений суда на запрет отвода этих участков.

По состоянию на 13 августа рекреационные земли возвращены в коммунальную собственность территориальной громады Затоки.